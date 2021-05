Cessna-piloot valt in slaap tijdens vlucht

Een piloot in Australië is zijn bestemming 111 km slapend voorbij gevlogen. De vlieger voerde een ferryvlucht uit in een Cessna 208B Caravan.

Op 2 juli 2020 vloog een Cessna 208B Caravan van Cairns (CNS) naar Redcliffe (YRED). Tijdens het vliegen op een kruishoogte van 10,000 voet kwam de piloot in onvoorziene ijs omstandigheden. Door alle bewolking besloot de piloot te klimmen naar 11,000 voet. Omdat de Cessna Caravan geen cabine heeft die op druk gebracht kan worden moest de piloot gebruik maken van de aanwezige zuurstofinstallatie. Het is namelijk verplicht als piloot om boven de 10,000 voet constant aanvullende zuurstof te gebruiken.

De vluchtroute van Cairns naar Redcliffe © Great Circle Mapper

Onderschept

Toen het toestel in de buurt vloog van Sunshine Coast Airport probeerde de luchtverkeersleiding contact op te nemen met de Cessna. Er kwam geen reactie van de piloot. Hierop besloot de verkeersleiding om een oproep te doen aan andere vliegtuigen in de buurt. Deze werden gevraagd om een poging te doen om contact op te nemen de piloot van het toestel. Een Beechcraft B200 King Air van de Royal Flying Doctor Service die net was opgestegen uit Brisbane werd gevraagd om de Caravan te onderscheppen. De piloten van de King Air vlogen vervolgens dicht bij de Cessna om het Traffic Alert and Collision System (TCAS) af te laten gaan, maar er kwam nog steeds geen reactie van de Cessna-piloot.

Royal Flying Doctor Service Beechcraft B200 – © Bidgee, CC BY-SA 3.0 AU, via Wikimedia Commons

Ontwaken

40 minuten later en 111 km voorbij de eindbestemming werd de piloot uiteindelijk weer wakker. De Australian Transport Safety Bureau (ATSB) concludeerde dat de piloot oververmoeid was. Hij had te weinig slaap gehad de dag ervoor. Dit in combinatie met milde hypoxie (zuurstoftekort) op 11,000 voet zorgde ervoor dat de piloot uiteindelijk bewusteloos werd. Het toestel is vervolgens veilig geland op Brisbane Airport, nog steeds onder toezicht van de Flying Doctors in hun King Air.

Uiteindelijke vluchtroute van de Cessna Caravan © Australian Transport Safety Bureau (ATSB)