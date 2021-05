Kuifje in Wit-Rusland | Column Goof

Ik weet eerlijk gezegd niet eens precies wat er gebeurd is, maar ik begrijp dat die Loekasjenko van Wit-Rusland een politieke tegenstander uit een vakantievliegtuig gesleept heeft, nadat hij het toestel boven zijn land naar beneden gedwongen had.

De Europese regeringsleiders zijn weer ‘geschokt’ en ‘ontzet’. Rutte, Merkel en Macron en zo. Want dat zijn ze ook als er weer eens een autobus met schoolkinderen van een slecht-onderhouden Italiaans viaduct kukelt. Nieuwe termen bedenken ze niet eens meer.

Ik moet eerlijk zeggen: hoe fout de man ook is, en hoezeer ik die moedige journalist ook bewonder: ik vind het wel een slimme streek, van die Loekasjenko.

Zo begint een film! Of een boek van Kuifje! ‘De Zaak Zonnebloem’. Of ‘Vlucht 714’.

Nu ik erbij nadenk: misschien dat Studio Hergé er een nieuw album van kan maken. Dan sturen we die gladjanus Siewert van Lienden erheen als Kuifje. Met corrupte regimes zoals Wit-Rusland kan die goed omgaan, denk ik.

Die kop van Loekasjenko hoeven de tekenaars alleen maar eventjes over te trekken; dan hebben ze de schurk meteen al goed.

Goof Bakker

Proeflezer Leo: te veel eer voor die Van Lienden. Die moet je juist ernaast zetten als een geslepen boefje, dat net doet alsof ie het goed bedoelt…

Proeflezer Jaap: “Mijn eerste reactie was: dit voelt niet goed. Na even afstand genomen te hebben is mijn tweede reactie ook: niet doen. De betrokken journalist, Pratasevitsj is een van de twee oprichters van Nexta, een kanaal op berichtenapp Telegram dat sinds de vervalste presidentsverkiezingen van afgelopen augustus verslag doet van de protesten tegen Loekasjenko’s regime. Nexta heeft meer dan een miljoen volgers en verspreidde talloze video’s van geweld door de Belarussische veiligheidsdiensten, waaronder het doodschieten van een vreedzame demonstrant. Veiligheidsdienst KGB zette Pratasevitsj in november op een lijst met terroristen. Op terrorisme staat in Wit-Rusland de doodstraf. Hem typeren als opstandig is in dit geval ongepast. Ik weet dat een columnist mag relativeren en zaken in een nieuwperspectief mag plaatsen, maar soms werkt empathie beter dan humor. Om van deze dictatoriale en maffiose ingreep dan ook nog een spannend jongensboek te maken, is voor mij, en ik denk voor velen met mij, een stap te ver.

Proeflezer Emanuel: “Alleen zie ik Loekasjenko liever in de verbeelding dan in de werkelijkheid, maar dat is iets waar de West-Europese leiders maar weinig aan kunnen veranderen. Dictatoren zijn net als criminelen vaak creatiever dan brave burgers.”

Proeflezer Nick: “Hoi Goof, ik denk dat je nog eens goed moet nadenken of je dit politiek geënte stukje moet publiceren. Goed gemeend voor jou.”