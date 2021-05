Oude Boeings als werkpaarden voor de mijnindustrie | Video

In Canada is de mijnindustrie afhankelijk van oude Boeings. Zo worden er nog steeds meer dan 50 jaar oude Boeing 737-200’s ingezet om mijnwerkers en materialen naar afgelegen mijnen te vliegen. Dit levert spectaculaire beelden op aangezien de oude toestellen vaak op gravel-banen moeten landen.

Gravel-kit

De mijnen van Canada liggen ver verspreid over de wildernis van het land. Deze mijnen zijn vaak onbereikbaar per weg en dus zijn er alternatieve vervoerswijzen om zowel personeel als materieel bij de mijnen te krijgen. Zo zijn er meerdere maatschappijen die zich op deze markt storten. Deze maatschappijen hebben allemaal een vrij opvallende vloot. Zo vliegen er voornamelijk oude Boeing 737-200’s rond.

Maar waarom maken deze Canadese maatschappijen gebruik van zulke oude vliegtuigen? De reden hiervoor is dat de 737-200 uitgerust kan worden met een zogeheten gravel-kit. Deze kit voorziet de 737 van bepaalde toevoegingen die het mogelijk maken om op gravel-banen te landen. Zo is er bij het neuswiel een soort scherm geplaatst om opstotende steentjes tegen te houden tijdens het landen en opstijgen (zie onderstaande afbeelding).

Ook is er voor de motoren een vortex-generator geplaatst. Dit is een kleine buis die een soort luchtscherm creeert voor de inlaat van de motoren. Dit windscherm houdt steentjes tegen die tijdens landen of opstijgen in de motoren kunnen worden gezogen (zie onderstaande afbeelding.)

Combi-variant

De 737’s zijn vaak ingedeeld als combi-variant. Dit omdat er zowel passagiers als vracht mee moet met de vluchten. De mijnen liggen verspreid over het verre noorden van het land waar andere vervoersmanieren niet mogelijk zijn. In totaal zijn er meer dan 70 gravel-landingsbanen verspreid over het land.

Het is dus tot de dag van vandaag booming business in Canada en het vertrouwen in de oude 737-200 lijkt nog wel even te blijven. Zo investeerde een van deze maatschappijen, Nolinor Aviation, in de installatie van glass-cockpits in de 737-200 vloot. Dit levert een mooie symfonie op van oude en nieuwe techniek. Verder levert deze industrie mooie beelden op, zo ook de onderstaande video. In de video is een landing te zien van een dergelijke Boeing 737-200 van Xstrata op een gravel-baan.