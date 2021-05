Harde klap voor supersonische luchtvaart: Aerion Supersonic trekt stekker eruit

Nog maar enkele maanden geleden deelde Aerion Supersonic details over zijn ambitieuze plannen voor een commercieel lijnvliegtuig met 50 zitplaatsen en een snelheid van Mach 4+. Het bedrijf, dat samenwerkte met Boeing, houdt er nu echter mee op.

Hoge verwachtingen

Er waren al hoge verwachtingen rondom de Aerion AS2, die een topsnelheid van Mach 1.4 (1700 km/h) zou halen en een bereik van 4.200 NM (7.778 km) zou hebben. Terwijl het met Mach 0,95 de snelste subsonische kruissnelheid van alle straalvliegtuigen in de geschiedenis zou kunnen halen, zou het toestel ook duurzaam moeten zijn. Het is ontworpen om op 100% duurzame vliegtuigbrandstoffen te vliegen om een netto koolstofreductie van 80% te realiseren.

Bovendien kondigde Aerion ook de AS3 aan, die werd gepromoot om “verder te gaan dan supersonisch”, door tot 50 passagiers in minder dan drie uur tussen Los Angeles en Tokio te vervoeren. De concept- en ontwerpwerkzaamheden voor deze jet van de volgende generatie waren al aan de gang.

Zo moest de AS2 er uit te komen zien. ©Aerion

Financieel klimaat

Eind vorig jaar boekte het bedrijf zelfs aanzienlijke vooruitgang bij windtunneltests. Maar ondanks de vooruitgang sluit Aerion de deuren. Volgens CNBC is het huidige financiële klimaat voor Aerion een te grote uitdaging gebleken om het kapitaal bijeen te krijgen dat nodig is om de productie van de AS2 jet te beginnen.

Aerion was een van de grootste spelers binnen de supersonische markt. Zo waren er al meerdere maatschappijen die orders hadden geplaatst voor een Aerion-toestel. Flexjet en NetJets hadden elk een order van 20 toestellen staan. Er zat dus wel degelijk potentie in het project. En zo dacht Boeing er ook over. De productiegigant hielp onder andere met assemblage, vliegtesten en ontwerp.

Het einde van Aerion heeft dus wel degelijk invloed op de tweede golf van supersonische luchtvaart. Maar Aerion is niet de enige die een poging waagt. Zo zijn er meerdere spelers in de markt die serieuze stappen maken richting supersonisch luchtvaart. Boom Supersonic heeft bijvoorbeeld naam gemaakt met de ontwikkeling van Overture. De in Denver gevestigde start-up ontving onlangs een cruciale investering van American Express. Deze vooruitgang houdt het bedrijf op koers voor zijn doelstellingen van 2029 voor commerciële vluchten.

Dus ondanks dat een grote belofte zich terug trekt, zijn er nog genoeg kanshebbers met grote beloften. Dus de kans is aannemelijk dat er over 10 jaar supersonische toestellen over ons hoofd heen razen.