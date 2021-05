Rechters bezoeken zelf MH17-wrak in Gilze-Rijen | Video

De rechters van de MH17-zaak hebben vandaag zelf het wrak bekeken van het neergeschoten vliegtuig.

Op vliegbasis Gilze-Rijen bezochten de rechters in de strafzaak tegen de verdachten van het neerschieten van vlucht MH17 het wrak van het vliegtuig. In een hangar op de vliegbasis staat de reconstructie van de gevonden brokstukken van het toestel. De rechters konden nu met eigen ogen de perforaties zien van de ingeslagen Buk raket. De leden van de rechtbank willen zien waar de perforaties precies voorkomen en tot hoe ver ze te zien zijn in de MH17-brokstukken. Over twee weken zal de rechtszaak echt inhoudelijk van start gaan.

Discussie over waar de Buk raket is afgevuurd

Op de reconstructie kunnen de rechters de plaats van inslag zien. Er zijn meerdere deskundige die rapporten hebben geschreven over waar de raket nu precies vandaan zou zijn gekomen. Nederlandse en Belgische deskundigen hebben hier een rapport over uitgebracht, maar ook de Russische wapenfabrikant Almaz-Antey die de Buk raket maakt. Die zou bevestigd hebben dat het wel degelijk om een Buk raket zou zijn gegaan, terwijl Rusland dit eerst ontkende. Het bedrijf is het niet eens met de conclusie van het Nederlands Openbaar Ministerie rapport over waar de raket zou zijn afgevuurd. Volgens de wapenfabrikant is er een groter grondgebied in het oosten van Oekraïne waar de raket zou kunnen zijn afgevuurd. Mogelijk zou die zijn afgevuurd uit een gebied dat in controle was van het Oekraïense leger. Daardoor zou Rusland minder of geen schuld hebben aan het neerhalen van vlucht MH17. De rechters willen de wrakstukken met eigen ogen aanschouwen om een beter oordeel te kunnen vellen.

U kunt de livestream van de schouw hier terug kijken:

Geheime tapes

Onlangs vrijgegeven audiotapes gaven een nieuw inzicht rondom de MH17-ramp. In telefoongesprekken tussen de hoofdverdachte (Sergej Doebinski) en Oekraïense separatisten, blijkt dat Doebinski niet op de hoogte was van feit dat de separatisten de Boeing 777 hadden neergehaald.

Nieuwsuur heeft deze audiotapes in handen gekregen en een reconstructie gemaakt. Het zou gaan om duizenden telefoongesprekken die Doeblinski voerde tussen juli en augustus van 2014. Volgens het JIT (Joint Investigation Team) zijn de audiotapes echt. Deze tapes zijn door de geheime dienst van Oekraïne vrijgegeven, die eerder al twaalf telefoongesprekken openbaar maakte.