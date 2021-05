Aerion Fiasco | Column Goof

De enige recente nieuwe ontwikkeling in de luchtvaart is alweer terziele: de supersone businessjet van Aerion.

Ik had het project van Aerion een goeie kans gegeven. Want zelfs als je vijf miljard dollar in ‘elektrisch vliegen’ steekt, komt er nog steeds geen Boeing E-737. En als je er vijftig miljard in steekt ook niet.

Maar die supersone businessjet wàs er financieel wel, op een haartje na.

En hij had een goeie kans, denk ik. Want zoals u weet draait alles in het leven – en zeker in de marketing – om status. Conform de Eerste Wet van Goofy (tot vijftiende levensjaar Snoep, tot vijfentwintigste levensjaar Sex, en daarna tot het levenseinde Status).

Voorbeeldje: als Jeff Bezos een jacht in Friesland laat bouwen van 500 miljoen, dan is hij duidelijk verwikkeld in den status-race. Een andere miljardair heeft waarschijnlijk een boot van 400 besteld. Dat soort emootsies, daar is niks tegen bestand.

En die Aerion wàs zoiets: Sjeik A, die een Business-747 heeft, wordt door Sjeik B met een Aerion in één klap tot een totale loser gereduceerd. Want Sjeik B is met zijn vrouwen in acht uur vanuit Dubai in New York, inplaats van de twaalf uur met de Jumbo. Met een beetje planning haalt hij ‘m halverwege en, in zwaait vanuit de cockpit. ‘Eat your heart out, sucker!’

De banken hebben dat niet begrepen, en de stekker eruit getrokken.

Ik zeg: die weten dus echt niet hoe de wereld in mekaar zit.

Maar dat hebben ze geloof ik al wel vaker bewezen.

Goof Bakker