Alaska Airlines bespaart 1,8 miljoen liter brandstof met artificial intelligence

Door gebruik te maken van artificial intelligence heeft de maatschappij afgelopen zes maanden ongeveer 1,8 miljoen liter brandstof bespaard.

Het gebruik van artificial intelligence (AI) en machine learning heeft ervoor gezorgd dat de maatschappij de brandstofkosten flink heeft kunnen drukken. Door het optimaliseren van routes en het voorspellen van de luchtverkeersstroom bespaarde de maatschappij de afgelopen zes maanden 1,8 miljoen liter brandstof. Of 4600 ton aan CO2-uitstoot. Het bedrijf Airspace Intelligence heeft een meerjarig contract getekend met Alaska voor het gebruik van Flyways AI™.

Kunstmatige intelligentie

AI speelt al een tijd een grote rol in ons leven. Het is terug te vinden in veel dagelijkse toepassingen zoals in computer games en auto’s. Wat kunstmatige intelligentie is wordt kort uitgelegd in de onderstaande video:

Airspace Intelligence

Artificial intelligence wordt zo toegepast bij Alaska Airlines zodat de vluchtcoördinator van het bedrijf een snel en precies advies krijgt bij veranderende omstandigheden. De AI van het bedrijf uit Silicon Valley kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van slecht weer voorspellen en hoe ander luchtverkeer hierop reageert. Zo kan een computer een optimale route berekenen. Deze optimale route wordt vervolgens geadviseerd aan de vluchtcoördinator die uiteindelijk moet besluiten of het de moeite waard is, en mogelijk is, om de vlucht bijvoorbeeld om te leiden.

Veranderende weersomstandigheden zorgen vaak voor veel vertraging. Flyways AI kan voorspellen waar deze veranderingen plaatsvinden en advies geven aan de vluchtleiding voor een efficiëntere route © Alaska Airlines

Alaska Airlines is de eerste maatschappij die deze technologie heeft toegepast. In 64% van alle straalvluchten vond de computer een manier om de afstand en het brandstofverbruik te verminderen. De vluchtcoördinator heeft uiteindelijk 32% van de adviezen van de computer overgenomen, maar zelfs deze 32% pakte enorm positief uit voor de maatschappij. Diana Birkett Rakow, vice-president public affairs en duurzaamheid voor Alaska Airlines, liet in een verklaring weten:

“Flyways AI heeft de manier veranderd waarop Alaska Airlines routeplanning en- optimalisatie benadert, waardoor onze zeer bekwame dispatchers nog slimmer kunnen werken om de veiligste en meest efficiënte routes aan onze piloten te leveren, tijd en uitstoot besparen, congestie verminderen en een betere ervaring voor onze passagiers. Airspace Intelligence is een echte partner bij de implementatie van Flyways om resultaten te leveren in de werkomgeving van Alaska op het gebied van innovatie, veiligheid en duurzaamheid.”

De AI kan snel en nauwkeurig advies geven op veel verschillende situaties © Alaska Airlines