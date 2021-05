KLM keert na bijna 30 jaar terug in Orlando

KLM breidt haar intercontinentale netwerk deze winter uit met een reeks nieuwe bestemmingen. Zo zal de maatschappij na bijna 30 jaar terugkeren in Orlando.

KLM is van plan om haar netwerk eerst op te bouwen op de plekken waar herstel van de vraag het eerst verwacht wordt. Voor het winterseizoen, vanaf 31 oktober, voegt de maatschappij daarom zes nieuwe bestemmingen toe aan het intercontinentale netwerk. Nieuw zijn Orlando, Mombasa, Cancún, Bridgetown, Port of Spain en Phuket.

Het is voor het eerst in bijna 30 jaar tijd dat KLM Orlando weer zal aanvliegen. De maatschappij zal vier keer per week met een Boeing 787-9 naar Florida vliegen. Met hetzelfde toesteltype wordt het Keniaanse Mombasa twee keer per week aangevlogen. Cancún (Mexico), dat te boek staat als een klassieke TUI-bestemming, wordt drie keer per week aangedaan. Verder vliegt KLM drie keer per week met de Airbus A330 naar Barbados (Bridgetown) en Port of Spain (Trinidad, Tobago). Het Thaise Phuket wordt vier keer per week met een Boeing 777-300 aangevlogen.

“Hiermee zet KLM een volgende en belangrijke stap in de wederopbouw van het netwerk ten behoeve van onze klanten. Gedurende de zomer worden 99 Europa-bestemmingen aangevlogen en met deze stap zal in de winter ook het intercontinentale bestemmingennetwerk van KLM weer aanzienlijk zijn,” aldus CEO Pieter Elbers.

Anderhalve week geleden kondigde KLM al aan deze zomer naar meer Europese bestemmingen te vliegen dan in 2019. Zo worden zomerbestemmingen Belgrado, Verona, Palma de Mallorca en Dubrovnik aan het schema toegevoegd. Naar populaire bestemmingen, zoals Porto en Ibiza, zullen in de maanden juli en augustus extra vluchten worden ingezet of worden grotere toestellen ingezet.