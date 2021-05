Air France: akkoord over salarisverlaging personeel

Air France heeft met verschillende vakbonden een akkoord bereikt over salarisverlaging van het personeel. Dat meldt La Tribune.

Tot voorkort was er binnen Air France enkel afgesproken dat er in 2021 en 2022 geen algemene of individuele loonsverhogingen zouden plaatsvinden. Een week geleden werd een conceptakkoord nog door verschillende vakbonden verworpen. Nu heeft het management van Air France dan toch een akkoord bereikt. De Franse maatschappij, onderdeel van Air France-KLM, wil met deze stap in totaal jaarlijks 80 tot 120 miljoen euro besparen.

Het inleveren van salaris door het personeel moet daaraan bijdragen. Zo wordt de dertiende maand opgenomen in het basissalaris en proportioneel verdeeld, moet de arbeidsproductiviteit omhoog en krijgen de piloten en het grondpersoneel dit jaar minder vrije dagen.

KLM vs. Air France

Al met al leveren de Fransen toch aanzienlijk minder salaris in dan KLM’ers. Het KLM-personeel moest vorig jaar, als onderdeel van het financiële steunpakket voor de maatschappij, al een hoop salaris inleveren. Daarmee brengt de hele organisatie een loonoffer, waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. De directie levert tot 2025 ongeveer de helft van het salaris in (40 tot 65 procent).

Het cabine- en grondpersoneel dat één keer modaal verdient levert niets in. Naarmate het salaris hoger is, wordt er ook meer ingeleverd. Zo leveren KLM’ers die drie keer modaal verdienen uiteindelijk ongeveer twintig procent in. Bovendien geldt de regeling voor KLM zolang het steunpakket loopt – vooralsnog tot 2025. Bij Air France gaat het nog om een kortetermijnregeling.

Staatssteun

Het concern Air France-KLM leed in 2020 een recordverlies van ruim 7 miljard euro. Zowel Air France als KLM als het concern als geheel ontving het afgelopen jaar veel staatssteun. Zo kreeg KLM rechtstreeks in Nederland 3,4 miljard euro ter beschikking, een bedrag dat grotendeels bestaat uit leningen. In Frankrijk en bij het concern is de teller inmiddels opgelopen naar ongeveer 10 miljard euro, waarbij het gedeeltelijk om giften gaat. Onlangs gaf de houdstermaatschappij bovendien 1 miljard euro aan nieuwe aandelen uit, waardoor het Nederlandse belang in het bedrijf slonk naar een magere 9,3 procent. Het Franse belang nam daarentegen toe tot ruim 28 procent.