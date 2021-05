Coronaslachtoffer A380 | Column Goof

Het grootste verkeersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, heeft de doodklap van de Corona gekregen. Ik zag een foto van een onttakelde romp op een scrap yard. Nauwelijks twaalf jaar, en tweehonderd kilometer verwijderd van de plek waar hij gebouwd werd. Wat een debakel. Of moet ik zeggen: débacle?

Als marketingman heb ik enig recht van spreken. Het apparaat is van meet af aan fout gepositioneerd. Als Frans product. Als Jumbo-Killer, bovendien. Bij de maiden flight werd met een Frans accent richting de VS gegnuifd. Gegniffeld. Ik herinner me dat nog goed. Dacht toen al: NIET SLIM.

Want laten we wel wezen: bijna niemand ter wereld is dol op de Fransen. En Amerikanen hebben al helemáál een spuughekel aan dat volk. Zaken om rekening mee te houden, als je weet dat een derde van alle verkeersvliegtuigen in Amerikaanse handen is. En een flink deel van de resterende 66% vanuit wolkenkrabbers in Chicago en New York gefinancierd, voorgeschoten, geleased en/of verhuurd wordt.

Simpel geredeneerd? Vergis u niet. Emoties spelen een enorme rol in de marketing. Bij auto’s, parfum en motorjachten. Maar óók bij Airbussen. Geen mensenkind ontkomt aan forse emoties, als er kostbare zaken van eigenaar wisselen.

Daar komt nog iets bij. Amerikanen hebben best iets met Franse wijn en kaas. Maar erheblich mehr meer met Duitse technologie. Dat was een mooie reden geweest om de 380 een vleugje BMW, Porsche of Audi mee te geven. En zelfs met enig recht! Want de A380 kan eerder een Duits dan een Frans product genoemd worden. Geestelijk vader is bijvoorbeeld Jürgen Thomas. Een Duits ingenieur, dat behoeft geen toelichting.

Door een akkefietje van tachtig jaar geleden zijn de Duitsers echter wat terughoudend geworden in het spelen van de nationale kaart. De Fransen, met nauwelijks meer recente geschiedenis om trots op te zijn, spelen die kaart wel schaamteloos.

De A380 is de pineut. Terwijl hij volgens mij best een kansje had gehad. Maar Frans chauvinisme heeft hem van meet-af-aan op achterstand gezet.

‘La covid’ heeft er alleen de stekker uit getrokken.

Goof Bakker

Additional facts & commentaren

Ik weet het, de A380 heeft sterk geleden onder het verdwijnen van hub-and-spoke ten faveure van de directe verbindingen. Iets wat de Amerikanen veel eerder zagen aankomen dan de Europeanen. Maar dat is al genoeg betoogd.

In elke Amerikaanse krant kun je één keer per jaar lezen dat De Gaulle nog geen tien jaar na de oorlog de Amerikanen zijn land uitgegooid heeft. De USA-minister van Buza stelde toen de vraag of hij soms ook de jongens bedoelde die onder die witte kruizen in Normandië lagen.

Proeflezer Ralph Wilking: “De A380 heeft z’n uiterlijk ook niet mee. Stom dat Jürgen Thomas niet zag wat elke leek ziet: de trotse neus van de 747, dat ‘Flight Deck’ bovenop de lading, als een brug bovenop het vrachtschip. Dit staalt autoriteit uit, gezag en vertrouwen. Terwijl de A380 ergens onderin een laf neusje vooruitsteekt. Vast wel verantwoord en verdedigbaar. Maar geen trots bezit. Niets meer dan een dozenschuiver van een goedkope internetwinkel. Tja, die forse emoties waar je het over hebt, Goof, begint bij de verschijning. Queen of the Skies, zo’n titel krijg je niet zomaar.”

Proeflezer Guus Ottenhof vindt het ook een lelijk ding, die A380: “Covid verlost het luchtruim wel van ongeveer het lelijkste vliegtuig ooit gebouwd :-)”

Commentaar Goof Bakker: “Dat de A380 een lelijk ding is heb ik vooral vaak gehoord van piloten die de Jumbo vliegen…niet langer de grootste. Die druifjes waren destijds wel wat zuur.”

Proeflezers Henriëtte Boreel: “Met Fransen heb ik nooit moeite gehad, ik heb hele verre Franse familie, spreek de taal, en de commissarissen van het bedrijf waar Geert gewerkt heeft waren uiterst beleefde Fransen. Maar ze vinden zichzelf inderdaad een Godsgeschenk op aarde. Dat wordt ze al vanaf de lagere school ingeprent. Cultuur, landschap, eten, taal.

Ik ben niet zo gesteld op Porsches, BMW’s en Audi’s. Die Franse auto’s zitten lekkerder, maar ja, mijn Mini heeft een Duitse motor en mijn huishoudelijke machines zijn ook Duits.

De U.S. is dynamisch, maar die ongemeende hartelijkheid vind ik hinderlijk. De taal klinkt niet als muziek in mijn oren. In de supermarkt hier roept iedereen nu ook “Have a nice day”. Fijne dag! En wel natuurlijk diep dankbaar voor al die witte kruisen.”

Proeflezer Jack Beusmans: “Ik denk eerlijk gezegd dat de gewone Amerikaan ‘Europa’ zal denken, als ze aan airbus denken (als ze al weten dat die uit Europa komt). Ik zelf trouwens ook. Blijkbaar op weg een gewone Amerikaan te worden. Zal wel anders liggen in de aviation-wereld. Dieselgate heeft de Duitsers hier wel veel aan reputatie gekost.”

Proeflezer Ron Norp: “Mooi plaatje! Maar na het doornemen van je tekst vroeg ik me af: wat heb ik nou eigenlijk gelezen en wat is de pointe? Eerst noem je het een Frans product met de standaard karakterisering van de Fransen en daarna slinger je de Duitse kant op en haal je de Duitse Tüchtigkeit er bij incl. een verwijzing naar WO2. En ik geloof niks van de argumentering. Het is inderdaad simpel geredeneerd, om bij jouw woorden te blijven.

Ik denk dat het Frans-Duits-Europese aspect er niet zoveel mee te maken heeft, dat de A380 er nu uit gaat. Hij is gewoon over-sized (en heeft de corona hem daarom geen goed gedaan) en bovendien viermotorig. Puur technische en economische motieven dus. Het onderbuikgevoel over USA vs Europa (waarover het zo lekker filosoferen is) is m.i. inmiddels al lang verdampt.

Mijn advies: dit leuke plaatje verdient een sterker verhaal.”

Proeflezer Jaap Schellinger: “Waar ik het vooral mee eens ben is dat het inderdaad een debacle is dat het toestel nu al naar de schroothoop gaat. Maar wat ik mij afvraag is waar jouw negatieve beeld van Frankrijk vandaan komt. Want dit is niet de eerste keer dat je afgeeft op dit land. Ooit gedumpt door een Française? Slechte landing gemaakt op een Frans veld, te veel Franse wijn gedronken, door de gendarmerie gepakt voor te hard rijden? Toch bijzonder: Frankrijk staat bovenaan het rijtje populairste vakantiebestemmingen ter wereld. Voor de VS. Misschien moet je als marketingman hier nog eens over nadenken.”

Antwoord Goof: Inderdaad altijd slecht en kil en koud behandeld, de keren dat ik er was. En laatst nog in Brazilië! Corona-vluchteling in een volkomen verlaten toeristenhotel in een klein plaatsje aan de kust. Al wekenlang niets anders dan Brazilianen gezien en gesproken. Ha! Daar in de hal staan vier Franse jongeren. Backpackers, zo te zien. Ik vraag ze wat ze hier komen doen. ‘Kite surfing’, is het korte antwoord, en ze draaien zich demonstratief naar mekaar toe en maken in hun hele houding duidelijk dat ik wel weer kan gaan. Engelsen, Duitsers, Amerikanen: ze hadden op z’n minst een klein praatje gehouden over de vreemde speling van het lot, die ons hier samen had gebracht. Niets! Er is toch echt een (bijna) spreekwoord: Frankrijk is een prachtig land, jammer dat er Fransen wonen. Als je die woorden google’t krijg je 194.000 resultaten. Als je ze checkt blijken ze vrijwel allemaal over het onderwerp te gaan. Tussen aanhalingstekens zelfs altijd nog bijna zevenhonderd.