Green Airlines start in juli met vluchten vanaf Eelde

De nieuwe Duitse maatschappij Green Airlines komt deze zomer naar Groningen Airport Eelde.

In april meldde Up in the Sky al dat Green Airlines haar oog op Eelde had laten vallen. Vanaf juli is het dan eindelijk zover. De Duitse maatschappij stationeert dan een Embraer E190 met plaatsen voor 100 passagiers op het Groningse vliegveld. In totaal voert het bedrijf zeven naar eigen zeggen klimaatvriendelijke vluchten uit. Vanaf Eelde kunnen passagiers van Green Airlines twee keer per week vliegen naar de zonnige bestemmingen van Mallorca, Ibiza, Faro en Corfu. Vanaf 1 september komen daar vijf wekelijkse vluchten naar het Finse Turku bij.

“In het licht van de voortgang van vaccinaties kijken we uit naar het komende reisseizoen en onze start op Groningen Airport Eelde,” zegt oprichter en CEO Stefan Auwetter. “We zijn ervan overtuigd dat we met een aantrekkelijk programma en ons duurzame vliegconcept veel reizigers in de regio kunnen trekken.”

Green Airlines: zo groen als de naam?

De Duitse start-up wil zich profileren als duurzame luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf is opgericht in 2020 en heeft zich ten doel gesteld de Duitse en Europese luchtvaart duurzamer en groener te maken. In dat kader compenseert Green Airlines de uitgestoten CO2 en wil het bedrijf plastic afval zoveel mogelijk voorkomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van duurzamere brandstof en digitale ontwikkelingen.

