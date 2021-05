Passagier heeft Emirates 777 helemaal voor zichzelf | Video

Een Indiase passagier van Emirates wist niet wat hem overkwam toen hij aan boord van de Boeing 777 stapte op de luchthaven van Mumbai. Wat bleek? Hij was de enige passagiers op de vlucht.

Wat een relatief normale vlucht EK501 van Mumbai naar Dubai had moeten worden, verliep onlangs toch even anders. Toen passagier Bhavesh Javeri aan boord van de 777 van Emirates stapte werd hij door de gezagvoerder verwelkomd. De piloot kwam Javeri hoogstpersoonlijk de details van de vlucht vertellen, in plaats van via het intercomsysteem. “Aangezien je de enige passagiers aan boord bent, is deze 777 speciaal voor jou!”

Intussen heeft Emirates aangekondigd tot ten minste 14 juni geen vluchten meer naar India uit te voeren. In verband met de reisrestricties die gelden voor het land is er momenteel heel weinig vraag voor vluchten van en naar India. Javeri, die als zakenreiziger al meer dan 250 vluchten tussen Dubai en Mumbai heeft gemaakt, gaf later aan dit de beste vlucht ooit te hebben gevonden. Hij kreeg de stoel met zijn geluksnummer toegewezen en had de voltallige cabin crew tot zijn beschikking.

Niet alleen deze Emirates-vlucht

Het afgelopen jaar is het in verband met de coronapandemie vaker voorgekomen dat maatschappijen heel weinig passagiers aan boord van hun vliegtuig hebben. Zo voerde de nieuwe Japanse low-costmaatschappij ZIPAIR in oktober 2020 haar eerste passagiersvlucht uit met slechts wee passagiers aan boord. De vluchten gaan toch door, voornamelijk vanwege de grote hoeveelheden vracht die passagiersvliegtuigen in het vrachtruim kunnen vervoeren.

Ook worden er zo nu en dan zogeheten ‘spookvluchten’ uitgevoerd. Het Zuid-Koreaanse Asiana Airlines vloog met zes Airbus A380’s in het tweede kwartaal van 2020 bijvoorbeeld tientallen keren zonder passagiers of vracht aan boord. Deze spookvluchten worden uitgevoerd om start- en landingsslots of de brevetten van bemanningen geldig te houden. Over het algemeen geldt namelijk dat een piloot minimaal drie starts en landingen moet hebben gemaakt in de afgelopen 90 dagen. Voor de bemanningen van Asiana Airlines was het in verband met reisrestricties echter niet mogelijk om naar de simulator te gaan. Deze bevond zich namelijk in Taiwan.