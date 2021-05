Uit en Thuis, KLM’ers werkend en privé | Boek

Onlangs verscheen het boek Uit en Thuis, KLM’ers werkend en privé. In het boek worden 72 portretten van KLM-medewerkers geschetst.

In maart 2020 veranderde het leven van iedereen drastisch in verband met de uitbraak van het coronavirus. De luchtvaart werd daarbij zeer zwaar getroffen. Er werd weinig gevlogen en veel KLM’ers kwamen in onzekerheid thuis te zitten. Stewardess en fotograaf Nathalie Dekkers wilde laten zien welke bijzondere mensen achter het uniform schuilgaan. Ze maakte portretten van KLM’ers die werken in de cockpit, in de cabine en op Schiphol.

Samen met Wilbert van Haneghem, KLM-purser en schrijver, ontstond het plan voor een boek. Hij interviewde de geportretteerden en schreef hun verhalen op. De KLM’ers geven met verrassende foto’s en interviews een kijkje in hun leven. Uiteraard komen de luchtvaart en het reizen aan bod, maar juist in deze tijd ook de meer maatschappelijke onderwerpen. Centraal staat de vraag: wie is de mens achter het KLM-uniform? Zowel uit als thuis.

Uit en Thuis, KLM’ers werkend en privé is een hardcover-boek en telt 160 pagina’s. Het boek is via www.uitenthuisboek.nl voor €24,95 te bestellen. Lees hieronder alvast het portret van Nicole en Daan:

