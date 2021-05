Air India vlucht keert terug vanwege vleermuis in cabine | Video

Een vlucht van Air India keerde eerder deze week terug naar Delhi met een wel heel bijzondere reden. De Boeing 777, met registratie VT-ALM, was nog maar dertig minuten onderweg richting New York toen de ongewenste gast werd ontdekt.

Er vloog een vleermuis mee in de cabine van het vliegtuig. Het toestel is in totaal ruim anderhalf uur in de lucht geweest voordat de landing op Delhi werd ingezet. Nadat vlucht AI-105 geland was, werd er speciaal personeel ingeschakeld om het beest van boord te krijgen. Aangezien er gas gebruikt moest worden om de vleermuis te vangen is het toestel voorlopig aan de grond gehouden. Hoe de vleermuis aan boord is gekomen is nog niet bekend.

Dit incident leverde bijzondere beelden op. Hieronder is te zien hoe de vleermuis door de cabine vloog.