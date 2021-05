Leveringen Boeing 787 opnieuw stilgelegd

Boeing legt op last van de FAA de levering van de 787 stil. Dit doet de FAA na aanhoudende problemen met de kwaliteitscontrole van de Dreamliners. De vliegtuigfabrikant had al eerder last van ditzelfde probleem. Eind vorig jaar had Boeing al zo’n eerdere stop op leveringen. Deze duurde maar liefst vijf maanden. Twee maanden nadat de fabrikant weer was begonnen met toestellen afleveren, ligt het proces wederom stil.

Problemen

De Boeing 787 Dreamliner is geen onbekende als het gaat om problemen. Al vanaf het begin van het programma waren er meerdere problemen met het toestel. Zo ook de kwaliteitscontroles die nu weer leiden tot deze kwestie. Volgens The Wall Street Journal heeft FAA om opheldering gevraagd over inspecties van bepaalde toestellen. Daarom verwacht Boeing dat deze pauze niet lang zal duren. De eerstvolgende 787 gaat naar American Airlines. Deze levering is nu met één week uitgesteld. Of deze datum gehaald wordt moet blijken in de aankomende week.