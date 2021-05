Passagier steekt tijdens vlucht papieren in brand

Een mannelijke passagier aan boord van een GOL Linhas Aereas vlucht sloot zichzelf op in de wc om vervolgens verschillende papieren in brand te steken. Dit deed de man tijdens een vlucht van Confins naar Sao Paulo. De Boeing 737 MAX, met registratie PR-XME, landde uiteindelijk zonder problemen.

Brand

De vlucht verliep zonder problemen totdat de man plotseling opstond en zichzelf opsloot in de wc. Daar probeerde hij met verschillende soorten papier een brand te stichten. Al snel kwam het cabine- en cockpitpersoneel in actie. De deur van het toilet werd opengebroken, de man vastgebonden en het vuur gedoofd. Het toestel landde weer veilig op de lucht haven van Sao Paulo. Na de landing is de man overgedragen aan de lokale politie. Waarom de man deze actie uitvoerde is niet bekend.