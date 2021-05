De bonus van Ben | Column Goof

We lezen de laatste tijd veel over Ben. Hij heeft een prima baan, en verdient goed. Daar is nogal wat

over te doen, de laatste tijd.

Misschien is nu het moment gekomen om eens uit te leggen hoe Ben eigenlijk aan die baan gekomen

is. Nou, dat is opmerkelijk simpel: ze zochten iemand die zowel Engels als Frans spreekt. Want

iedereen in de luchtvaart spreekt Engels. Alleen de Fransen niet.



Ben kwam al heel snel in beeld. Want Ben komt uit Canada! Ja! En in Canada spreken ze zowel

Engels als Frans. Dat kwam goed van pas. Want op een gegeven moment moest Ben een brief

schrijven!



Messieurs du gouvernement,

Nous avons besoin de beaucoup de monnaie. Parce que notre compagnie aérienne KLM/Air France

ne marche pas bon. En raison de corona, nous n’avons presque pas de passagers. Deux trillion de

euros sont suffisant, pour le premier année.

Merci e au revoir, votre Ben Smith



Die brief was een groot succes. Er kwam veel geld uit Parijs. En omdat iemand de brief voor Ben ook

in het Nederlands vertaalde vertaald kwam er ook veel geld uit Den Haag.



Dat heeft Ben mooi gefikst.



Ik vind daarom dat we niet zo moeten zeuren over die bonus van Ben.

Goof Bakker

Additional facts

Proeflezer Hans schreef: “Je suggereert, dat Ben aangenomen is als CEO van AFR/KLM tijdens de

coronacrisis, maar dat was hij al ruim voor die crisis, vanwege zijn aandeel in het weer gezond maken

van Air Canada. Ik neem het totaal niet op voor mr. Ben. Ik vind het walgelijk dat hij zo’n “prestatie”

bonus accepteert ondanks de gigantische verliezen van AFR/KLM, en op staatskosten van Nederland

en Frankrijk. Overigens wordt pas aan het van dit jaar bepaald of hij werkelijk in aanmerking komt

voor die bonus. Ik ben het helemaal met je eens dat de Fransen, over het algemeen, het verdommen

om in het Engels te communiceren. Ik heb het zelf tien jaar mogen ervaren in Frankrijk bij Airbus.”



Proeflezer Guus: “Het contract van Ben loopt geloof ik af in 2022. Dat is dus het moment om terug te

gaan naar een structuur zoals er was ten tijde van van Wijk en Spinetta. Een CEO voor AF en een

CEO voor KLM en geen CEO voor de holding. Dat deden van Wijk en Spinetta er samen gewoon

bij en op een heel verdienstelijke manier.”



Proeflezer Jaap: “Voor iemand die zo’n hekel aan Fransen heeft beheers je de taal beter dan ik zou

verwachten. Geen enkele Franstalige zal het in zijn/haar hoofd halen om dergelijke formuleringen te

gebruiken. Ik ga er daarom maar van uit dat je dit bewust gedaan hebt. Ondertussen: permettez moi je

op een paar fouten attent te maken : ne marche pas bom > ne fonctionne pas comme il faut. Deux trillion de euros sont suffisant, pour le premier année > Deux trillion d’euros sont suffisants, pour la

première année. Merci e au revoir >Merci et au revoir.”