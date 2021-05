Jachtvliegers vertellen hun verhaal | Boek

Het beroep van jachtvlieger blijft tot de verbeelding spreken. Nog onlangs is bij Up in the Sky een vijfdelige serie interviews gepubliceerd met een Starfightervlieger en een F-35 vlieger. In het boek ‘Jachtvliegers vertellen hun verhaal’ komen fighter pilots uit de Koude Oorlog-periode aan het woord. Het is de glorieuze tijd van de Gloster Meteors, Thunderjets, Thunderstreaks, Hunters, Kaasjagers, T-33’s, Starfighters en Freedom Fighters. Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem heeft de verhalen opgetekend.

Veiliger

Het is al weer het derde boek over jachtvliegers, uitgegeven door de bekende luchtvaartpublicist en oud-jachtvlieger Martin Leeuwis. Diens naam blijft natuurlijk in de eerste plaats verbonden aan de boeken over luchtvaarthumor, zoals de iconische ‘Say Again’ reeks. Wat opvalt aan ‘Jachtvliegers vertellen hun verhaal’ is het besef dat vliegen met straaljagers in de loop der tijd toch wel een flink stuk veiliger is geworden. Het boek verhaalt van een mistige novembermiddag in 1953 waarop de Koninklijke Luchtmacht in één keer vijf Thunderjets kon afschrijven door ongelukken. Wonder boven wonder zonder slachtoffers.

Voorbeeld

Auteur Gerrit Boxem is van het bouwjaar 1950 en geboren en getogen in Meppel. Door de laagvliegroute over het Drentse stadje kende hij al snel alle namen van de militaire vliegtuigen die over hem heen raasden. Zijn grote voorbeeld was de bekende journalist Hugo Hooftman, die door zijn enthousiaste manier van schrijven een hele generatie jongens voor de luchtvaart heeft gewonnen. Omdat vliegen voor Boxem er niet in zat, ging hij erover schrijven. Hij werd luchtvaartmedewerker van de Hoogeveensche Courant en publiceerde ook in bladen als ‘Luchtvaartwereld’ en ‘Onze Luchtmacht’.

Vrijheid

In het boek ‘Jachtvliegers vertellen hun verhaal’ komen 27 levensverhalen van jachtvliegers aan bod. Daar zitten bekende namen bij, als Evert Motshagen, Siem Nieuwenhuijse, demovlieger Hans van der Werf en Gerrit Jacobs. Een aantal van hen werd gegrepen door de luchtvaart toen ze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog enorme vloten bommenwerpers door het blauwe zwerk zagen vliegen. De opleiding was pittig, maar de vrijheid in het luchtruim nog nauwelijks aan banden gelegd. Er was volop ruimte voor eigen initiatief en avontuur. Het boek staat er vol mee.

Vliegerbelevenissen

De stories in ‘Jachtvliegers vertellen hun verhaal’ zijn het lezen beslist waard. Daarbij is het leuker om elke dag een of twee vliegerbelevenissen tot je te nemen dan het boek in een ruk uit te lezen. De verhalen kunnen sommigen bekend voorkomen. Dat kan kloppen want ze zijn eerder gepubliceerd in het luchtvaarttijdschrift ‘Onze Luchtmacht’ van de gelijknamige verenging. Al met al een prima boekje, een leuk geschenk, dat een grote groep luchtvaartenthousiastelingen en (voormalige) gevechtsvliegers zeker zal aanspreken.

Naar aanleiding van: Jachtvliegers vertellen hun verhaal, door Gerrit Boxem

Uitgever: Martin Leeuwis

220 pagina’s, talloze kleuren- en zwart-wit illustraties (foto’s en fotomontages)

Prijs: 18,95 euro

www.jachtvliegers.info

De F-84 Thunderstreak speelt een belangrijke rol in het boek. (c) Remco de Wit