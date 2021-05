Rolls-Royce opent ‘s werelds grootste motor testfaciliteit

De Britse luchtvaart gigant Rolls-Royce heeft zijn nieuwe ‘Testbed 80′-faciliteit’ officieel geopend. Dit gebouw is ‘s werelds grootste en slimste overdekte testruimte voor lucht- en ruimtevaart, en bevindt zich in Derby.

Rolls-Royce kondigde op 27 mei aan dat het het 90 miljoen kostende project officieel was geopend. Alleen al de binnenruimte van de testruimte is meer dan 7.500 vierkante meter een oppervlakte die groter is dan een voetbalveld. Rolls-Royce heeft de faciliteit ontworpen en gebouwd samen met MDS Aero Support Corporation.

Hoewel de Testbed 80-faciliteit deze week officieel is geopend, is deze al enkele maanden in gebruik. Rolls-Royce heeft namelijk in januari 2021 de eerste motor op de nieuwe testbank laten draaien. Deze eerste testrun betrof een Trent XWB-97, deze wordt onderandere op de A350 gebruikt. Wat deze testbank zo bijzonder maakt, naast de omvang ervan, zijn de mogelijkheden om gegevens te verzamelen. De testbank kan maar liefst 1,3 miljard gegevens per minuut verzamelen, van meer dan 100.000 parameters. De installatie kan zelfs werken op duurzame vliegtuigbrandstoffen.

De CEO van Rolls-Royce, Warren East, zei:

“Testbed 80 is de grootste faciliteit van dit type ter wereld. Maar het is niet alleen groot, het is ook slim en het beschikt over de meest geavanceerde testtechnologie. Als het nieuwe centrum van onze testcapaciteit zal het de volgende fase van ons UltraFan-programma ondersteunen, wanneer we in 2022 beginnen met het testen van het eerste prototype”.

©Rolls-Royce

©Rolls-Royce