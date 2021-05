Flinke groei in passagiers voor Air New Zealand

Air New Zealand heeft een operationele update voor april 2021 vrijgegeven, waarin een sterke groei van aantal passagiers is te zien.

Volgens de operationele update heeft Air New Zealand in april 2021 866.000 passagiers vervoerd. Dit is een stijging van 5603% ten opzichte van de 15.000 passagiers die in april 2020 werden gevlogen. In de belangrijke trans-Tasman markt heeft Air New Zealand in april 51.000 passagiers vervoerd. Dat is een stijging van 3188% ten opzichte van de 2.000 passagiers die in april 2020 worden vervoerd.

Stoelkilometers

Air New Zealand had in april 281 miljoen beschikbare stoelkilometers op haar trans-Tasman diensten, maar verkocht slechts 127 miljoen van die beschikbare stoelkilometers. Hierdoor heeft de luchtvaartmaatschappij een gemiddelde bezettingsgraad van 45,1% op deze diensten. Hoewel dat een grote stijging is ten opzichte van de 5,5% bezettingsgraad in april 2020, is het nog ver verwijderd van de 81,5% trans-Tasman bezettingsgraad in april 2019. In diezelfde maand verkocht Air New Zealand 860 miljoen van haar beschikbare stoelkilometers op trans-Tasman routes. Van de 866.000 passagiers waarmee Air New Zealand in april vloog, waren 811.000 binnenlandse passagiers. Als je de passagiers die over de Tasman vliegen weglaat. Dan blijven er in april 2021 slechts 4.000 passagiers over, verdeeld over de rest van de internationale langeafstandsvluchten van Air New Zealand, 1.000 passagiers minder dan in april 2020.

Als je wat dieper in de cijfers duikt, zijn de zaken nog verre van normaal. Australië is de grootste internationale markt van Air New Zealand. Met de vluchten die op 19 april is begonnen, begint Air New Zealand daar de vruchten van te plukken. De trans-Tasman-vluchten geven Air Nieuw-Zeeland een aanzienlijke boost in de zakenwereld.