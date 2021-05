Hoe zit het nu met Belavia?

Na de acties van de president van Wit-Rusland wordt de nationale maatschappij Belavia afgewezen door steeds meer EU-landen. Hoe gaat het nu met de airline en hoe pakt het bedrijf dit aan?

Minder routes

Sinds het Incident met Ryanair op 23 mei weigeren steeds meer EU-landen Wit-Russische airline Belavia. De luchtvaartmaatschappij, die het meest te lijden heeft onder de vliegverboden van EU-landen, vliegt steeds minder routes. Op de website van Belavia is te zien dat steeds meer vluchten naar verschillende EU-landen gecanceld zijn. Waaronder ook grote steden in de EU, zoals Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Frankfurt en Rome. Belavia doet er alles aan om getroffen reizigers te helpen. “Specialisten van de luchtvaartmaatschappij berekenen mogelijke routingsopties voor lijn- en chartervluchten die door de verboden worden getroffen, om de haalbaarheid ervan te bepalen,” aldus de maatschappij op haar website. De luchtvaartmaatschappij verontschuldigt zich tegenover de passagiers voor het ongemak “dat buiten onze schuld is veroorzaakt”, zo luidt Belavia. Binnen 12 maanden na aankoop van een ticket of na het vliegen op dezelfde transitroute, kunnen Belavia-passagiers hun vluchtdatum wijzigen of een terugbetaling vragen.

Omvliegen

Ook steeds meer EU-landen verbieden Belavia in hun luchtruim te mogen vliegen. Zo zijn er vluchten die een hele omweg moeten vliegen om bij het eindbestemming te moeten komen. Een vlucht van Belavia van Minsk naar Istanbul met het vluchtnummer B2783 moest bijvoorbeeld helemaal om Oekraïne heen vliegen. Dit heeft een vertraging van wel 40 tot 60 minuten opgelopen. De onderstaande afbeelding is te zien hoe de vlucht moest omvliegen.

Vlucht B2783 © Flightradar24

Hoe verder?

Belavia is bezig met de modernisering van haar vloot en heeft onlangs haar eerste Boeing 737 MAX 8 en Embraer E195-E2 jets in ontvangst genomen. De luchtvaartmaatschappij zou trots moeten zijn op deze gloednieuwe toestellen, maar heeft in plaats daarvan te maken met een lange lijst van geannuleerde vluchten als gevolg van de maatregelen van de regering. Zoals eerder vermeld, is Belavia, als commerciële luchtvaartmaatschappij, geconfronteerd met de gevolgen van grotere politieke beslissingen die buiten haar schuld vallen. Helaas voor de maatschappij is hierdoor een groot deel van haar routeplan tijdelijk weggevaagd, met veel onzekerheid over wanneer de situatie zal verbeteren. Op dit moment lijkt de dienstverlening aan bestemmingen in Rusland het meest betrouwbare segment voor de luchtvaartmaatschappij te zijn.