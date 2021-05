Qantas-reizigers weer naar VS en VK volgens CEO

Alan Joyce, CEO van Qantas, verwacht dat het reizen naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk weer spoedig mogelijk is. Ondanks dat er eerder deze maand is gemeld dat Australische autoriteiten tot volgend jaar zullen doorgaan met het handhaven van de grenssluitingen.

Als gevolg van de voortdurende sluitingen van de grenzen in Australië moest Qantas schorsingen van haar internationale vluchten aankondigen. Zowel de VS als het VK waren sterke markten voor de luchtvaartmaatschappij, maar de vluchten zijn al meer dan een jaar minimaal als gevolg van de pandemie. “We zijn er nog steeds met de regering over in gesprek. We zijn nog steeds van plan om aan het eind van dit jaar klaar te zijn. We zijn de vliegtuigen aan het activeren, [en] we trainen onze bemanning… Ik heb goede hoop dat tegen de tijd dat het juli-augustus wordt, we enige zekerheid zullen hebben over welke markten open zullen gaan en wanneer ze open zullen gaan.”zei Joyce, zoals gerapporteerd door Executive Traveller.

Joyce kijkt vooruit als het gaat om de heropening. Op dit moment maakt een van deze markten, het Verenigd Koninkrijk, echter nog steeds een aantal gevallen door waarin ambtenaren nieuwe reisbeperkingen voor het land aankondigen. Verschillende landen zijn bezorgd over stijgende gevallen van nieuwe varianten.