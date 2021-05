Ryanair 737 wijkt uit na bommelding

Een Vlucht van Ryanair van Dublin naar Krakau is gisteravond omgeleid naar de luchthaven Berlijn Brandenburg, nadat er een bommelding was doorgegeven op de luchthaven van bestemming.

Gisteren vertrok een Boeing 737 van Ryanair vlucht FR1901 stipt om 17.00 uur van de luchthaven van Dublin met bestemming Krakau in Polen. De vlucht zou om 20.45 uur landen in Krakau na een vlucht van twee uur en 45 minuten. Gisteren landde het vliegtuig in plaats daarvan om 20.20 uur op de nieuwe luchthaven Berlijn Brandenburg. De reden voor de omleiding was een bommelding tegen de vlucht. Volgens de Poolse publicatie RMF24, kreeg een werknemer van de luchthaven van Krakau een telefoontje met informatie dat er een bom aan boord van de vlucht was. Aangezien dit sindsdien vals alarm bleek te zijn, is de Poolse politie op zoek naar de persoon die het dreigement heeft geuit. Volgens de publicatie, kan de persoon die de bommelding maakte, acht jaar gevangenisstraf krijgen, met Ryanair die een schadevergoeding kan eisen als iemand wordt veroordeeld.

Vlucht FR1901 © Flightradar24

Na een vertraging van ongeveer acht uur vertrokken de passagiers met een vervangend vliegtuig naar Berlijn, nadat ze uitgebreid waren gefouilleerd door de Duitse politie. Een reservetoestel aan de grond in Polen verzorgde de terugreis, zodat deze slechts een vertraging van 15 minuten opliep.

Wilde week

Het is een wilde week geweest voor Ryanair als het gaat om bommeldingen. Vorig weekend leidde een vluchtomleiding tot internationale opschudding en sancties tegen Belavia. Dit weekend werd de luchtvaartmaatschappij opnieuw getroffen door een bommelding. Gelukkig met minder ernstige gevolgen voor Europa nadat de vlucht het groene licht kreeg om door te gaan.