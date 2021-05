Wat gebeurt er momenteel op Lelystad Airport?

Lelystad airport, het vliegveld dat voorbestemd was voor het grote werk. Is tot op heden nog steeds niet in gebruik. Na vele uitstellingen en natuurlijk de coronacrisis zijn er tot op heden nog weinig vakantievluchten vertrokken. Maar wat gebeurd er momenteel op Lelystad? En hoe ziet de toekomst eruit?

Renovaties

In 2015 was er een akkoord om een aantal vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen gedaan om het vliegveld klaar te maken voor de Boeings en Airbussen. Zo werd de baan verlengd tot zo’n 2700 meter, de verkeerstoren werd verhoogd, en werd er aan de noordkant van het vliegveld een terminal gebouwd voor de 3,7 miljoen passagiers. De renovaties zouden rond de 33 miljoen euro hebben gekost. Alle werkzaamheden waren erop gericht dat Lelystad Airport op 1 april 2018 zou openen. Maar eind 2016 werd de opening met een jaar uitgesteld. Tot op heden is het vliegveld nog steeds niet open en de verwachting is nu Q4 van 2021.

©Lelystad Airport

General aviation

Omdat het vliegveld nog niet operationeel is voor de burgerluchtvaart, wordt het vliegveld momenteel veel gebruikt door general aviation. Onder general aviation vallen alle vliegbewegingen zonder het lijn- en charterverkeer. Door de lange baan, het intensieve/drukke luchtruim, een Air Traffic Controller (ATC) in de plaats van een Flight information service (FIS), en een volledig ILS-systeem, is het ideaal voor lesvluchten. Hierdoor hebben een hoop vliegscholen zich gevestigd op het vliegveld. Ook zijn er een aantal vliegclubs op het vliegveld, en worden er een hoop vliegtuigen gestald.

De toekomst

Op 25 januari werd het vliegveld controversieel verklaard, dit houdt in dat het niet meer besproken wordt in de Eerste- en Tweede Kamer. Omdat de regering demissionair is kunnen zij op dit gebied geen beslissingen meer maken.

De toekomst van het vliegveld is nog een grijs gebied. De voorlopige verwachting is Q4 van 2021, maar ook deze verwachting is niet zeker, nadat Rutte III demissionair werd. Maar zodra het vliegveld in gebruik wordt genomen, zijn de plannen duidelijk. De eerste fase is 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar, in de tweede fase zal dit toenemen tot zo’n 25.000 vluchten per jaar (ongeveer 3,7 miljoen passagiers). Dit zal uiteindelijk in de derde fase toenemen tot 45.000 bewegingen (6,8 miljoen passagiers) in 2032.

©Lelystad Airport