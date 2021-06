Airbus verhoogt productie nu luchtvaart langzaam opstijgt

Airbus is positief gestemd over het herstel van de luchtvaart. Daarom gaat de vliegtuigbouwer de productie opschalen om te voldoen aan de aankomende vraag.

Airbus verwacht dat de commerciële luchtvaart tussen 2023 en 2025 als vanouds is. In een update aan leveranciers over de productieplannen meldde Guillaume Faury, CEO Airbus, het volgende: “De luchtvaartsector begint zich te herstellen van de Covid-19-crisis. De boodschap aan onze leveranciers-gemeenschap geeft zichtbaarheid aan het hele industriële ecosysteem. Dit om de nodige capaciteiten veilig te stellen en klaar te staan wanneer de marktomstandigheden daarom vragen.”

De A320 moet in het laatste kwartaal van dit jaar op een productie zitten van 45 stuks per maand. Daarbij wil Airbus in het tweede kwartaal van 2023 op een productie van 64 stuks per maand zitten. “Vooruitlopend op een aanhoudend herstellende markt vraagt Airbus leveranciers ook om een scenario van 70 stuks per maand tegen Q1 2024 mogelijk te maken. Op de langere termijn onderzoekt Airbus mogelijkheden voor een productie tot 75 in 2025”, aldus het bedrijf.

De productie van de A350 wordt ook verhoogd, echter op een lager tempo. Momenteel worden er vijf per maand geproduceerd. In de herfst van 2022 moet dit verhoogd zijn naar zes per maand.