Domper voor IndiGo, onbetaald verlof opnieuw ingevoerd

India kampt nog steeds met de zware tweede golf aan coronabesmettingen. Als gevolg hiervan zijn er nauwelijks passagiers en is het weer alle hands aan dek voor de luchtvaart in India. IndiGo is daarom genoodzaakt om opnieuw onbetaald verlof in te voeren.

Terugkerende maatregelen

De situatie in India is momenteel erg schrijnend. Besmettingen zijn hoog en dus zitten vliegreizen er niet tot nauwelijks in. Als reactie hierop brengt IndiGo als eerste Indiase maatschappij weer onbetaald verlof terug. Dit terwijl IndiGo in januari nog de eerste maatschappij was die juist alle salarisverminderingen ophieven. Echter is de prijsvechter nu, vier maanden later, toch weer genoodzaakt om forse maatregelen te nemen. Het personeel zal elke maand tussen de 1,5 en 4 dagen vrij moeten nemen, wat neerkomt op een inkrimping met 5% tot 13% gedurende drie maanden. Het precieze aantal dagen hangt af van de salarisschaal: piloten krijgen elke maand drie dagen vrij en in de lagere rangen is de verlaging minder groot. Hogere rangen krijgen de volle vier dagen vrij, samen met eerdere salarisverlagingen. De maatregelen zullen vanaf vandaag gelden.

IndiGo niet alleen

De aankondiging komt enkele dagen nadat de Indiase regering de capaciteit van de binnenlandse luchtvaartmaatschappijen van 80% tot 50% had teruggebracht. IndiGo was naar verluidt gekant tegen deze maatregel en wilde blijven vliegen zoveel als de vraag vereiste. Aangezien het binnenlandse passagiersverkeer sinds de tweede golf met bijna 75% is gedaald, waren kostenbesparingen echter al lang verwacht. De bezuinigingen bij IndiGo lijken misschien hard, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben maatregelen genomen om te overleven. SpiceJet kondigde gisteren aan dat het de lonen zal uitstellen en zal overschakelen op een beleid van loon per gewerkt uur, waardoor de lonen van de werknemers aanzienlijk worden verlaagd.