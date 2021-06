KLM Package Deals krijgt nieuwe naam: KLM Holidays

De nieuwe naam van KLM Package Deals is KLM Holidays. Naast de naamverandering wordt het aanbod van vluchten, hotels en autoverhuur uitgebreidt. KLM gaat hiermee de samenwerking aan met de reisbranche.

Strategie

KLM Holidays is onderdeel van een bredere commerciële strategie van KLM Nederland. Deze strategie bestaat uit drie pijlers: re-enforce the brand (zorg ervoor dat consumenten hun vertrouwen in KLM behouden), reconnect with the markets (het contact met zakenpartners en klanten intensiveren) en recover the business(met commerciële acties en nieuwe proposities, zoals KLM Holidays, ervoor zorgen dat de verkoop weer op gang komt). Op deze manier hervat KLM de commerciële activiteiten op de Nederlandse markt nu reizen geleidelijk aan weer mogelijk wordt.

Het is al sinds 2014 mogelijk om een pakketreis te boeken op de website van KLM. En dit blijft met KLM Holidays ook in stand. Wat wel nieuw is, is dat het vanaf nu ook mogelijk is om via een tussenpersoon te boeken. KLM Holidays is vanaf vandaag namelijk toegankelijk voor reisadviseurs. Dit geldt voor alle pakketreizen waarbij de vluchten door KLM of partners worden uitgevoerd, met uitzondering van Transavia. Dit stimuleert de reisbranche op zijn beurt ook. En die stimulatie kunnen ze wel gebruiken in de reisbranche, vandaag werd namelijk bekend dat de reisbranche flink aan het lijden is.

Flexibel

KLM Holidays biedt ook flinke flexibiliteit. De organisatie hanteert namelijk een geld-terug-garantie. De klant kan de boeking nu tijdelijk ongeacht de reden kosteloos wijzigen of annuleren. Bij annulering ontvangt de klant zijn of haar geld terug (minus administratie- en overige kosten). Dit kan tot 21 dagen voor het geplande vertrek.

De keuze voor de reiziger is groot. KLM Hollidays biedt duizenden drie- tot vijfsterrenhotels aan wereldwijd. Hierdoor ontstaat er een uitgebreide keuze voor reizigers wat betreft bestemmingen, vertrektijden en verblijfsduur. Bovendien biedt KLM Holidays nog iets nieuws aan: KLM compenseert alle vluchten qua CO2-uitstoot die binnen KLM Holidays worden uitgevoerd.

Harm Kreulen, Directeur KLM Nederland meldt het volgende over KLM Holidays:

“Juist nu is het belangrijk dat we als reisbranche samenwerken om de consument het vertrouwen in reizen terug te geven. Reisagenten en ZRA’s kunnen met KLM Holidays hun klanten tegelijkertijd het gemak van een pakketreis én de flexibiliteit van maatwerk bieden. Een pakketreis geboekt via KLM Holidays biedt de vakantieganger zekerheid in de vorm van de uitgebreide hygiënemaatregelen aan boord, het feit dat KLM al jaren een betrouwbare reispartner is van de reisbranche en de tijdelijke geld-terug-garantie. Mooi is ook dat we voor alle vluchten van KLM en partners in de pakketreis de CO 2 -uitstoot compenseren.“