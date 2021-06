Quarantaineplicht vervangt vliegverbod voor hoogrisicogebieden

De vliegverboden voor Zuid-Amerika, India en Zuid-Afrika worden vandaag vervangen door een quarantaineplicht. Met de ingang van de wettelijke quarantaineplicht, worden deze vliegverboden niet verlengd.

Wettelijke quarantaineplicht

Voor zogenoemde zeerhoogrisicolanden geldt nog wel een inreisverbod voor mensen die niet uit Europa komen. De eerdere vliegverboden kwamen daarbovenop en maakten het soms onmogelijk om naar Nederland te reizen. Zelfs voor Nederlandse ingezetenen. Dit verandert vandaag allemaal met de komst van de wettelijke quarantaineplicht. Deze houdt in dat reizigers na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten. Dit kan korter: als de reiziger na 5 dagen negatief test, mag deze uit quarantaine. Als reizigers zich hier niet aan houden, riskeren zij een boete van 435 euro.

Voor dat reizigers naar Nederlands willen reizen moeten zij twee testen afleggen. Zo moet er maximaal 72 uur voor vertrek een PCR-test worden afgenomen. Daarnaast moet maximaal 24 uur voor vertrek een sneltest worden afgenomen . Pas als deze beiden negatief zijn, mag er naar Nederland gereisd worden.

EU-inreisverbod

Voor het EU-inreisverbod gelden veel uitzonderingen. Zo mogen familieleden van EU-ingezetenen, studenten en zakenmensen wel reizen naar de EU. Mits zij twee negatieve verklaringen op zak hebben. De quarantaineplicht geldt overigens voor elk type vervoer. Dus ook reizigers die per auto, trein of boot naar Nederland komen. Reizigers uit ‘oranje’ landen, krijgen een dringend advies om in quarantaine te gaan.