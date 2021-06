Reisbranche draait slecht kwartaal: 65% minder omzet vergeleken met jaar eerder

Uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is gebleken dat de omzet van de reisbranche flink gedaald is. Zo is de omzet in het afgelopen kwartaal 65% lager dan hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

De cijfers van het CBS tonen de omzetcijfers van de zakelijke dienstverlening, hiervan is de reissector onderdeel. Met een omzetdaling van 65% is de reisbranche de grote verliezer binnen de zakelijke dienstverlening. Deze dramatische cijfers zijn allemaal te danken aan de coronacrisis. Het afgelopen jaar was reizen niet tot nauwelijks mogelijk en dus kelderde de inkomsten van reisbureaus. De reisbranche was dan ook een van de eerste branches die werd geraakt door de pandemie.

Omdat de lockdown pas in maart van vorig jaar werd ingesteld, kon de schade voor reisbranche in het eerste kwartaal nog redelijk beperkt blijven. Zo was er in het eerste kwartaal van 2020 ‘slechts’ een daling van 23,4% te zien.

In totaal daalde de omzet binnen de zakelijke dienstverlening met 5,5%. De twee na grootste verliezer is het reclamewezen, deze sector verloor 11,5% aan omzet. De IT-sector ging er als tegenhanger juist op vooruit. Als gevolg van het vele thuiswerken boekte de sector een omzetstijging van 4,6%.