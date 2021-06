Robotarm van ISS beschadigd door ruimtepuin

De robotarm op de ISS, Canadarm2 is beschadigd geraakt door ruimtepuin. Volgens de Canadian Space Agency valt de schade mee.

De Canadarm2 is een robotarm gemaakt door de Canadian Space Agency en is geplaatst aan boord de ISS. De botsing met ruimtepuin is onopgemerkt geweest. Pas op 16 mei is de schade ontdekt volgens de Canadian Space Agency. Wanneer de botsing heeft plaatsgevonden en waarmee de arm in aanraking is gekomen, is niet duidelijk.

Objecten die groter zijn dan een tennisbal en op het ISS af komen, worden op tijd gedetecteerd. Zo kan het ruimtestation ze ontwijken. In totaal heeft het ISS 23.000 van dat soort brokstukken in het vizier, waarvan de positie op elk moment van de dag wordt gecontroleerd. Volgens de CSA blijft de robotarm volledig functioneel. Geplande werkzaamheden van de Canadarm2 gaan door, terwijl de CSA samen met NASA onderzoek doet naar de schade.