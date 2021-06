Video: 737 van American Airlines botst met lantaarnpaal

Een 10 jaar oude 737 van American Airlines is op Dallas Forth Worth International tijdens het taxiën in botsing gekomen met een lantaarnpaal. De schade aan de vleugel én de paal is significant, maar gelukkig vielen er geen gewonden.

Vlucht AA1005 was net aan de taxirit naar de baan begonnen toen de piloten vergaten hoe groot een 737 daadwerkelijk is. De piloten namen een vrij scherpe bocht naar links en kwamen in aanraking met een paal. De paal viel al snel om en de schade aan de vleugel is vrij significant. Bekijk hieronder beelden van het incident.

Nos registros, os danos causados pela colisão.



A aeronave retornou à operação comercial no fim da noite.



Fotos compartilhadas em grupos de aviação. pic.twitter.com/7lC8SQy7O2 — AERO Magazine (@Aero_Magazine) May 31, 2021