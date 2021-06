Belavia vliegt uren om door vliegverbod EU

Doordat de Wit-Russische maatschappij niet in het luchtruim van de EU mag vliegen is het bereiken van sommigen bestemmingen een hele opgaven geworden.

Belavia vlucht B29317 vertrok 1 juni van Minsk (Wit-Rusland) naar Enfidha (Tunesië). De vlucht duurde twee uur langer door beperkingen opgelegd door de EU aan de Belarussische maatschappij.

De vluchtroute van Belavia B29317 © Flightradar24

Bommelding

De Belarussische maatschappij heeft geen toegang meer tot het Europese luchtruim, omdat de regering een Ryanairtoestel een geforceerde noodlanding liet maken na een waarschijnlijk neppe bommelding. De regering van president Alexander Lukashenko beweerde een bommelding voor het toestel te hebben gekregen. Bij de doorzoeking van het toestel werd geen bom gevonden, maar er werd wel een journalist, Roman Protasevic, de aan boord gearresteerd. De 26-jarige Protasevic was in het verleden werkzaam bij het online nieuwsmedium Nexta, dat vaak kritisch is over de werkwijze van Lukashenko. De president zou persoonlijk opdracht hebben gegeven tot de gedwongen voorzorgslanding. Het vliegtuig was op weg van Athene naar Vilnius, maar de luchtmacht van Belarus dwong het toestel tot een voorzorgslanding op de luchthaven van de hoofdstad Minsk. Lees hier wat de piloten van Ryanair te horen kregen van de Wit-Russische luchtverkeersleiding.

Loekasjenko

Loekasjenko hekelt de landen die sancties tegen Wit-Rusland hebben ingesteld. Volgens de president is het luchtruim van andere landen gevaarlijker dan dat van Wit-Rusland. Met een verwijzing naar de MH17-vliegramp van 2014 haalt hij hard uit: “Vliegen jullie liever niet over het veilige Belarus? Vlieg dan maar over een plek waar 300 mensen zijn omgekomen.”

Via Turkije en Griekenland

Op de beelden van Flightradar24 is te zien dat de vlucht via bondgenoot Rusland over de Zwarte Zee naar Istanboel vliegt. Vervolgens heeft de Belavia-vlucht toestemming gekregen om boven Griekenland te vliegen. Ieder EU-lid heeft de Belarussische maatschappij verbannen om in zijn luchtruim te vliegen. Het is niet duidelijk hoe de maatschappij dus toestemming heeft gekregen van de Griekse luchtverkeersleiding. Maar toen na vijf uur en drie kwartier, kwam de vlucht uiteindelijk toch aan in Enfidha.