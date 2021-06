Groningen Airport blijkt van groot belang voor inwoners Noord-Nederland

Onlangs kwam er bericht dat een groot deel van alle klachten over Groningen Eelde Airport van enkele melder afkomstig was. Een recente enquête erkent dat het gros van de omringende inwoners tevreden is met het vliegveld.

Tevredenheid

Uit de enquête van de stichting Vrienden Groningen Airport Eelde (VGAE) blijkt dat 78 procent van de inwoners van Noord-Nederland het belangrijk vindt om een noordelijke luchthaven te hebben. Ook wanneer voor het behoud hiervan overheidssteun nodig is. De enquête wordt eens in de vijf à tien jaar gehouden om te onderzoeken hoe inwoners van de omgeving tegenover het vliegveld staan.

De VGAE zet zich in voor de ontwikkeling van Groningen Airport. De vereniging telt ongeveer driehonderd leden. De enquête zelf is tot stand gekomen door studenten van de Hanzehogeschool Groningen. De studenten verspreide vervolgens de enquête via regionale bladen en sociale media. Er zijn totaal 2823 reacties binnengekomen, waarvan 2511 uit de drie noordelijke provincies. Onder deze link kunt u een kopie vinden van het verslag.

Eerder werd bekend dat meer dan de helft van alle klachten die Groningen Airport kreeg, van twee melders afkomstig waren. Maar desondanks deze klachten blijkt het grote gedeelto van het noorden toch content met de luchthaven