KLM: netwerk in Noord-Amerika weer op oude niveau

Het netwerk van KLM in Noord-Amerika is vrijwel terug op het niveau van voor de coronacrisis. De vluchtcapaciteit ligt nog wel aanzienlijk lager.

Al meermaals heeft KLM aangegeven het aantal bestemmingen op dit moment het belangrijkst te vinden. De maatschappij probeert met een lagere vluchtcapaciteit zoveel mogelijk bestemmingen aan te blijven bieden. Op deze manier kunnen passagiers (noodzakelijke) reizen blijven maken en kan het vrachtvervoer ook doorgaan.

Het aantal KLM-bestemmingen in Noord-Amerika is inmiddels zo goed als terug op het niveau van 2019, voor de coronacrisis. In totaal vliegt de maatschappij naar zestien Amerikaanse bestemmingen, waar dat er in de zomer van 2019 zeventien waren. De reisrestricties van de Verenigde Staten en Canada zijn nog altijd streng, maar de vaccinatiegraad stijgt snel in zowel Noord-Amerika als Europa. Daarmee komen verdere versoepelingen van reisadviezen langzamerhand in zicht.

“Het is positief dat ons bestemmingennetwerk in Noord-Amerika weer vrijwel op het oude niveau terug is als je kijkt naar het aantal bestemmingen. Noord-Amerika is een belangrijke markt voor KLM. De band gaat ver terug, wat blijkt uit het feit dat we dit jaar al 75 jaar op New York vliegen. Hopelijk worden de reisrestricties voor de Verenigde Staten, Canada en Mexico binnenkort versoepeld en komen er snel meer mogelijkheden om weer op reis te gaan naar Noord-Amerika. Een internationaal geldend vaccinatiepaspoort zou daarbij zeer behulpzaam zijn,” aldus CEO Pieter Elbers.

Winter

Later dit jaar breidt KLM haar intercontinentale netwerk verder uit met een reeks nieuwe bestemmingen. Zo zal de maatschappij na bijna 30 jaar terugkeren in Orlando. Het bedrijf is van plan om haar netwerk eerst op te bouwen op de plekken waar herstel van de vraag het eerst verwacht wordt. Voor het winterseizoen, vanaf 31 oktober, voegt de maatschappij daarom zes nieuwe bestemmingen toe aan het intercontinentale netwerk. Nieuw zijn Orlando, Mombasa, Cancún, Bridgetown, Port of Spain en Phuket.