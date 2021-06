Langste Dag 2021: hier kunnen vliegeniers terecht

Ook dit jaar wordt er in General Aviation-land de Langste Dag georganiseerd, die dit jaar op vrijdag 18 juni zal plaatsvinden. Bekijk hier het programma.

Maar liefst twaalf Nederlandse GA-velden zijn op de langste dag van het jaar, 18 juni 2021, geopend tot ten minste 22.00 uur ‘s avonds. Ook dit jaar organiseren veel velden speciale acties, zoals een korting op het landingsgeld en/of een culinaire belevenis.

Het merendeel van de vliegvelden blijft open tot ‘Einde UDP’, ofwel kwart over tien in de avond. Op bijna alle vliegvelden wordt vanuit de lokale horeca een speciale actie aangeboden. Zo kunnen vliegeniers op het Eelde genieten van een Flightburger, op Breda-Seppe van asperges en in Zeeland van mosselen. Op Teuge gaat het tarief van een overlandlanding naar €12,50 en kunnen aeronauten voor €14,95 een Take Off Burger met een Radlertje bemachtigen. Bekijk de onderstaande flyer om alle acties van de vliegvelden te zien.