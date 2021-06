Nieuwe app voor omwonenden Schiphol

Schiphol heeft een nieuwe app gelanceerd waarmee omwonenden altijd weten hoeveel vliegtuigen er over hun locatie vliegen.

Bewoners rondom Schiphol kunnen vanaf nu de nieuwe Notifly app downloaden. Met de app kan tot 24 uur vooruit worden opgezocht hoeveel vliegtuigen over uw locatie vliegen. Via de app kunnen de omwonende ook aangeven hoe zij het vliegtuiggeluid ervaren.

Speciaal voor omwonenden

De app is speciaal ontwikkeld voor mensen die in de gemeenten rondom Schiphol wonen. Zo kunnen de buren van Schiphol op de hoogte worden gesteld als er meer vliegtuigen over hun locatie vliegen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld gepland baanonderhoud of veranderde weersomstandigheden. De bewoners met de app krijgen vervolgens een melding dat er misschien meer vliegtuigen over hun locatie vliegen en waarom.

Hoe werkt het

Om de app zo nauwkeurig mogelijk te laten werken is er een speciaal model ontwikkeld. Hierin worden gegevens verwerkt zoals radardata, windsnelheid en andere weerscondities van het KNMI. Vervolgens gaat de app zoeken in het voorspellingsmodel naar vergelijkbare omstandigheden voor de datum en tijd. Dan wordt een vergelijking gemaakt met de daadwerkelijke omstandigheden. De app kan er dus misschien naast zitten. Maar door deze data steeds opnieuw te verwerken blijft de app leren en moet dus over tijd steeds nauwkeuriger worden.