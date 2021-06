Airbus zet A350-testvliegtuig in voor hulp aan India

Airbus zet haar A350-testvliegtuig in voor het transport van medische hulpgoederen naar India.

Niet alleen luchtvaartmaatschappijen helpen India bij de bestrijding van het coronavirus. Ook Airbus vervoert inmiddels medische hulpgoederen naar het land, dat zich momenteel een zeer hoog aantal coronabesmettingen kent. Gisteren zette de vliegtuigbouwer haar A350-testvliegtuig, de tweede A350 die ooit werd gebouwd, in onder vluchtnummer AIB201. Het toestel vloog van maandag van Toulouse naar New Delhi, waar het op de vroege dinsdagochtend landde.

Het was de tweede vlucht die Airbus uitvoerde met hulpgoederen aan boord. De lading bestond uit onder meer twee zuurstofgeneratoren, 30 beademingsapparaten en 250 zuurstofconcentrators. “Onze focus ligt op het ondersteunen van niet alleen onze werknemers, klanten en partners, maar ook zoveel mogelijk mensen in India. Dit is ons gezamenlijke gevecht tegen het virus en iedereen bij Airbus doet zijn best om te helpen in deze moeilijke tijden voor India en de wereld,” zegt Rémi Maillard, topman bij Airbus India en South Asia.

De afgelopen weken werden veel vluchten met hulpgoederen naar India uitgevoerd. Zo bracht onlangs een KDC-10 van de Nederlandse luchtmacht als onderdeel van een internationale missie verschillende goederen naar India. Emirates en Qatar Airways kondigden zelfs aan honderden tonnen goederen gratis naar India te vervoeren. Een aantal weken geleden bracht ook een Antonov An-124 van het Russische Volga-Dnepr een bezoek aan het land.