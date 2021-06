Duitsland blokkeert Russische luchtvaartmaatschappijen

Duitsland heeft toegezegd dat Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer op Duits grondgebied mogen landen. De ontwikkeling komt voornamelijk na het incident op 23 mei. Waarbij een 737 van Ryanair onder dwang moest landen in Wit-Rusland.

Door Covid-19 zijn veel routes momenteel niet mogelijk of hebben een beperkte dienstverlening door reisbeperkingen. Deze beperkingen worden nog verergerd door een voortdurende ruzie over het luchtruim in de Oost-Europa rond Wit-Rusland. Hier zijn verschillende luchtvaartmaatschappijen uit verschillende luchtruimen verbannen. Volgens de Duitse pers heeft Duitsland nu Russische luchtvaartmaatschappijen verboden om in Duitsland te landen. Dit beleid heeft grote gevolgen voor vluchten van Aeroflot, de nationale luchtvaartmaatschappij van Rusland en de maatschappij S7.

Volgens de publicatie keurde de tegenpartij elke maand vluchten tussen Rusland en Duitsland af nadat een tweezijdige overeenkomst was ingetrokken. Rusland heeft flink de tijd genomen bij het goedkeuren van vluchten van verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa en Air France. Hierdoor werden vluchten op korte termijn geannuleerd. Het ministerie van Vervoer heeft naar aanleiding hiervan het volgende verklaard: “Vanwege de onderliggende wederkerige praktijken heeft de Duitse federale luchtvaartautoriteit besloten om ook geen vergunningen meer afgegeven voor vluchten van de Russische luchtvaartmaatschappijen zolang onze vergunningen aan Russische zijde in behandeling zijn.”

Woensdagochtend meldde Reuters dat Duitsland en Rusland het incident snel hadden opgelost, en dat vluchten tussen de twee landen weer doorgang konden vinden. De publicatie citeert een woordvoerder van Lufthansa die zegt: “De Russische autoriteiten hebben toestemming gegeven voor passagiersvluchten naar Rusland in juni. Geplande Lufthansa vluchten naar Moskou en Sint-Petersburg kunnen dus doorgaan.”