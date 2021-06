Franse minister meldt mogelijk explosief bij Air France-vliegtuig

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, meldde donderdagmiddag dat er vermoedelijk een explosief aan boord van een Air France-vlucht is. Het zou gaan om vlucht AF685 vanuit Ndjamena naar Parijs.

Inmiddels is de Boeing 787 veilig geland. Volgens de minister zijn de passagiers geëvacueerd, en is er nu een onderzoek gestart. Er wordt getwijfeld of er daadwerkelijk een bom aanwezig is, maar daar zijn nog geen officiële uitspraken over gedaan.

Vlucht AF865 © Flightradar24

Zodra er meer bekend is, wordt dit artikel aangevuld.