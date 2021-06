Kabinet aan de slag voor volledige vergoeding coronatest

Het kabinet gaat aan de slag met het verzoek van de Tweede Kamer om de kosten van coronatesten voor reizigers die vanuit Nederland naar het buitenland vertrekken, volledig te vergoeden.

Het plan is voornamelijk voor mensen die niet of niet volledig gevaccineerd zijn. Deze mensen moeten een coronatest doen voordat ze een Europees digitaal Covid certificaat krijgen. Met dit certificaat is het mogelijk om binnen Europa te reizen. Het kabinet zal vandaag de Tweede Kamer informeren, het zal vooral gaan over de complexiteit van de uitvoering en het risico op fraude. Volgens het kabinet zullen ze hier zorgvuldig op moeten controleren, maar sluit oneffenheden niet uit. Ook heeft het kabinet aangegeven dat de kosten zullen oplopen tot ongeveer 350 miljoen euro. Kosten die worden gemaakt door passagiers die vanuit het buitenland reizen naar Nederland worden echter niet vergoed.

De kamer kwam al eerder met het voorstel om de coronatesten te financieren, voor niet gevaccineerde mensen.