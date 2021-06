Ondanks crisis nam Wizz Air meer vliegtuigen in gebruik dan gepland

Wizz Air breidde haar vloot het afgelopen jaar uit met meer vliegtuigen dan gepland. De vloot groeide tot eind maart 2021 tot 137 toestellen, zes meer dan gepland. Er werden namelijk meer Airbus A321neo’s geleverd dan voorspeld in de zomer van 2020, zo meldt Flightglobal.

Wizz Air maakt enkel gebruik van Airbus-vliegtuigen. Momenteel bestaat de opererende vloot uit A320’s en A321’s. De zuinigere neo-varianten maken ook onderdeel uit van de vloot. Daarnaast zijn de vliegtuigen vrij jong, met een gemiddelde leeftijd van net onder de vijf jaar. In het komende boekjaar (lopend tot maart 2022) verwacht Wizz Air haar vloot verder uit te breiden naar 148 toestellen, waarvan twee derde van de capaciteit uit neo’s moet bestaan.

Wizz Air hoopvol

Dat Wizz Air hoopvol is bleek al eerder dit voorjaar. Wizz Air gaat aankomende zomer namelijk 143 nieuwe routes lanceren. Hierdoor ontstaan er meerdere nieuwe basissen en nieuwe bestemmingen in het netwerk van Wizz Air. Wizz Air is vastberaden om zo sterk mogelijk uit de crisis te komen en probeert dan ook te kapitaliseren op versoepelde reisbeperkingen. Hierover zei de CEO van Wizz Air, József Váradi, vorig jaar het volgende: “Vanuit zakelijk oogpunt is het coronavirus een kans om Wizz Air ten opzichte van de sector te positioneren als een veel sterkere speler, een veel geduchtere concurrent.“ Dat er meer vliegtuigen in de vloot zijn gekomen is dan ook geen verrassing.