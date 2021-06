Qatar Airways is de grootste vrachtmaatschappij

Qatar Airways CEO Akbar Al Baker zegt dat de Qatar Airways nu de grootste vrachtvervoerder in de wereld is. Maar hoe heeft Qatar Airways zo’n sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van de concurrentie?

Qatar Airways heeft een snelle klim gemaakt naar de top van de vrachtmarkt. De luchtvaartmaatschappij heeft haar capaciteit sinds 2014 drastisch uitgebreid, met een groei van 117% in geplande FTK’s (vrachttonkilometers). Van 5.997 FTK’s in 2014 tot 13.024 FTK’s in 2019. Deze groei is in de laatste jaren bij geen andere maatschappij gezien.

Akbar al Baker meldt in het interview: “Vandaag de dag is Qatar Airways de grootste vrachtoperator ter wereld. Zo ook toen we ook de grootste luchtvaartmaatschappij waren ten opzichte van het ASK. Om u een voorbeeld te geven. We vliegen 40% en 28 bestemmingen meer dan onze naaste concurrent… Dit gebeurt op veel andere bestemmingen waar onze gemiddelde beladingsgraad 40% is.”

De passagiers- en vrachtvraag gingen in de eerste maanden van de pandemie gepaard. Toen luchtvaartmaatschappijen hun vluchten annuleerden door een gebrek aan vraag en reisbeperkingen, daalde de vrachtcapaciteit aanzienlijk. Dit komt omdat de helft van het luchtvrachtverkeer wereldwijd wordt vervoerd in de buik van passagiersvliegtuigen, in plaats van speciale vrachtvliegtuigen.

©Qatar Airways

Qatar Airways zag deze tekortkoming en pakte het aan door haar vrachtvliegtuig- en passagiersvloot te gebruiken om zoveel mogelijk te vervoeren, zelfs tijdens de ergste dagen van de pandemie. Dit had het dubbele voordeel dat miljoenen gestrande reizigers werden gerepatrieerd en naar hun thuisland gebracht en dat broodnodige inkomsten werden gegenereerd om de crisis te overleven. Een slimme zet, die ze nu de titel: de grootste vrachtmaatschappij ter wereld heeft gegeven.