VNV wil realistischere reisadviezen

Uit recente onderzoeken is gebleken dat veel mensen weer toe zijn aan vakantie. Dit wordt onder andere ook ondersteunt door de vele boekingen bij maatschappijen. VNV zegt dat de overheid veel landen in Europa als risicogebied ziet, terwijl deze landen in vergelijkbare situaties verkeren.

Op dit moment zijn landen als Frankrijk, Duitsland en Italië, nog oranje gekleurd. Hierdoor kunnen er nog geen vliegvakanties worden georganiseerd. Maar uit cijfers van het ECDC blijkt dat Nederland in de meeste gevallen meer besmettingen heeft dan deze oranje gebieden. Het reisadvies sluit volgens het VNV niet aan bij de situatie in Nederland.

Stegers meld in een persbericht: “Zolang er geen sprake is van een lockdown of een zorgelijke virusvariant die in Nederland nog niet of weinig voorkomt, is het voor ons onbegrijpelijk dat Nederlanders niet naar andere landen op vakantie mogen waar de situatie vergelijkbaar of zelfs beter is dan in Nederland.”

De VNV roept op om buitenlandse reizen naar gebieden met soortgelijke of betere coronasituatie mogelijk te maken. Stegers: “Als landen hun coronacijfers op orde hebben, de coronasituatie vergelijkbaar of beter is dan in Nederland en hun grenzen open zijn, dan moet je daar ook naar op vakantie kunnen.

Dat geldt wat ons betreft dus voor landen binnen Europa, maar ook in Noord-Amerika of andere delen in de wereld. Iedereen is na ruim een jaar corona hard toe aan vakantie. Laten we dat mogelijk maken met realistische reisadviezen.”