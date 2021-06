België schaft test- en quarantaineplicht gevaccineerden af

Reizigers die volledig tegen COVID-19 zijn gevaccineerd kunnen deze zomer zonder quarantaineplicht of negatieve test België in.

Mensen die één dosis hebben gehad van het Pfizer- of Moderna-vaccin moeten nog wel een test ondergaan. Volledig gevaccineerden kunnen zoals vermeld zonder verdere restricties België in. Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar hoeven niet getest te worden. Reizigers kunnen deze zomer met het Europese coronapaspoort aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of genezen zijn.

Het is de bedoeling dat het certificaat over minder dan twee weken in België geaccepteerd zal worden. Een uitzondering op deze versoepelingen geldt voor hoogrisicogebieden waar nieuwe en gevaarlijke mutaties van het virus rondgaan. Voor reizigers uit die gebieden geldt volgens premier Alexander de Croo in ieder geval wel een quarantaineplicht in België. Belgen die niet (volledig) zijn gevaccineerd kunnen deze zomer twee gratis coronatests krijgen, zo maakte de regering eerder bekend. In Nederland krijgen mensen waarschijnlijk één test gratis.

Eerder vandaag maakte ook Frankrijk bekend dat gevaccineerde reizigers (uit de Europese Unie) vanaf 9 juni weer worden toegelaten. Frankrijk laat reizigers uit andere landen van de EU toe als ze gevaccineerd zijn met een van de goedgekeurde coronavaccins. Reizigers die ingeënt zijn hoeven ook geen negatieve PCR-test meer te laten zien. Het stoplichtsysteem blijft wel in werking. Deze moet aangeven hoe andere landen nog geplaagd worden door het coronavirus en afhankelijk hiervan worden beperkingen opgelegd voor reizigers uit de desbetreffende gebieden.