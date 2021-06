Blauwe muisjes: baby geboren op KLM-vlucht

Een passagier is in de nacht van donderdag op vrijdag aan boord van een KLM-vlucht van Nairobi naar Amsterdam bevallen van een baby.

De moeder en het kind maken het goed, zo meldt een woordvoerder van KLM aan RTL Nieuws. “Dit is een bijzondere gebeurtenis geweest voor iedereen aan boord van deze vlucht.” Er was een arts aan boord die hielp bij de bevalling. Het is niet bekend hoe lang de vrouw al zwanger was, maar KLM adviseert net als veel andere luchtvaartmaatschappijen aan vrouwen niet te vliegen als zij langer dan 36 weken zwanger zijn.

Bevallingen in de lucht komen niet vaak voor. De laatste keer dat Up in the Sky berichtte over de geboorte van een baby aan boord van een KLM-vlucht was in 2013. Hoe het werkt? “Bij een medisch incident aan boord, wordt er gevraagd of er een arts aanwezig is. Deze krijgt de beschikbaarheid over de medische kit, een verzegelde koffer waarin allerlei hulpmiddelen en medicatie zitten,” legt de woordvoerder uit. De piloot kan bovendien met een arts aan de grond overleggen, en zo nodig besluiten om een tussenlanding te maken.

In 2018 kreeg een bevalling aan boord van een vliegtuig van Cathay Pacific een vervelend staartje. De Filipijnse vriendin van Erik Kok uit Heerhugowaard was zeven maanden zwanger, maar een halfuur voor de landing vond de baby dat het mooi was geweest. Toevallig waren er twee verloskundigen aan de boord die konden helpen bij de bevalling. “Opeens was daar het hoofdje. Binnen drie minuten was de baby er helemaal uit”, zei Kok tegen¬†NH Nieuws. Een dag later volgde echter een rekening van ruim 9800 euro, die niet gedekt wordt door de zorgverzekering. Net als bij de KLM-vlucht van deze week was het belangrijkste natuurlijk dat de baby gezond was. En dat de geboorteakte geregeld moest worden!