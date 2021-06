Emirates plant 1 uur durende vluchten met A380

Emirates vliegt vanaf juni met een A380 naar Bahrein. Eerder werd er met de 777-300ER gevlogen op de één uur durende vlucht.

Dit is de eerste keer dat een A380 op deze route wordt ingezet. De vlucht duurt slechts één uur en vijftien minuten. De Superjumbo is niet ontwikkeld voor korte afstanden. Het is daarom vrij opmerkelijk dat dit type toestel op deze route wordt ingezet. Echter, het is niet de kortste A380-route ter wereld. Emirates vliegt sinds 2019, met uitzondering tijdens de corona crisis, met een A380 van Dubai naar Masqat (Oman). De vlucht duurt 40 minuten om een afstand van 340 kilometer af te leggen. De afstand van die route is korter dan de lengte van de interne bekabeling van de Superjumbo.

Zomerseizoen

De reden om een A380 te gebruiken op deze route is de stijgende vraag naar vliegtickets in de zomer. De dubbeldekker kan 507 passagiers vervoeren. Dat zijn 65 passagiers meer dan met de 777-300ER van Emirates. De Superjumbo zal dagelijks een retour vlucht uitvoeren.