Waarom worden vliegtuigen in de woestijn gestald?

Door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn vliegtuigopslagplaatsen een populaire bestemming geworden voor luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld. Of ze nu met pensioen gaan of tijdelijk buiten dienst zijn gesteld. Steeds vaker worden vliegtuigen naar de woestijn gestuurd.

De temperatuur en lage luchtvochtigheid in woestijnen zijn ideaal voor vliegtuigen om een lange tijd stil te staan. Althans de omstandigheden zijn er niet zo slecht als in andere omgevingen. Het gebrek aan regen en vocht biedt de beste omstandigheden voor de opslag van vliegtuigen, waardoor het risico van schade als gevolg van corrosie wordt beperkt.

Woestijnomgevingen hebben ook de neiging om minder insecten en wilde dieren te hebben. Hoewel kleine beestjes ook in deze dorre klimaten voorkomen, maakt het gebrek aan vegetatie en water het minder waarschijnlijk. Dit is een factor omdat vogels en insecten vliegtuigen kunnen zien als ideale plekken om te nestelen.

“Alice Springs biedt de perfecte omgeving voor het behoud van vliegtuigen en hun inherente waarde. Alice Springs heeft een groot voordeel door de dorre woestijnomgeving, dat grotendeels wordt gekenmerkt door de lage luchtvochtigheid, buiten de cycloonzone van Australi├ź, weinig neerslag, en met laaggelegen vegetatie die extra stofonderdrukkende kwaliteiten biedt.” -Asia Pacific Opslag

Een belangrijke factor voor opslaglocaties in woestijnen is, dat het geen luchthavens zijn. Luchthavens beschikken weliswaar over parkeerfaciliteiten, maar de ruimte is er zeker beperkter dan op speciale langetermijnopslaglocaties. Ondanks de coronacrisis en een terugval in de luchtvaartindustrie, gebruiken luchthavens de weinige ruimte die zij hebben, of het nu gaat om gates of hangars, liever voor actievere vliegtuigen. Daarom zijn woestijnen ideaal met hun aanbod aan ruimte. Er is niet veel concurrentie, dit maakt dat de kosten laag zijn voor gebruikers van opslagfaciliteiten en de huur is goedkoop voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers.

