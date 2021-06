Bijzonder: KLM 787 naar Victorville, maar niet voor stalling

Een Boeing 787 van KLM vloog zaterdag naar het Californische Victorville. Anders dan veel andere vliegtuigen ging het toestel er niet heen voor stalling.

De 787 van KLM, met registratie PH-BHA, vertrok zaterdagmiddag vanaf Schiphol. Het toestel vloog onder vluchtnummer KL9871 naar Victorville, Californië. Zeker gezien de coronacrisis zijn daar vliegtuigen heen gevlogen voor stalling. KLM had voor deze Dreamliner echter een andere missie. Het toestel wordt opnieuw gespoten.

Het vliegtuig kampte, net als sommige andere Boeing 787’s, met zogeheten paint adhesion-problemen. Hierdoor bleef de verf niet goed aan het toestel plakken. Bij de PH-BHA is de ‘schade’ vooral zichtbaar op de vleugel. Als tijdelijke oplossing werden de plekken waarop de verf afgebladderd was tijdelijk afgedekt met speedtape. Op de onderstaande foto is te zien hoe de problemen van de PH-BHA eruit zagen.

KLM 787(‘s) opnieuw gespoten

In de Verenigde Staten zal het vliegtuig worden overgespoten. Na de PH-BHA zullen andere 787’s van KLM mogelijk volgen. Het is [bij de redactie] nog niet duidelijk op welke locatie en door welk bedrijf dit precies zal gebeuren. Op het vliegveld van Victorville bevindt zich echter wel IAC Aircraft Painting, een faciliteit die wordt gezien als een van de beste Noord-Amerikaanse bedrijven in het overspuiten van vliegtuigen.

In deze (Engelstalige) video worden de verfproblemen van de 787 uitgelegd