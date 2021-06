Deense luchtmacht test met elektrisch vliegtuig

De Deense luchtmacht leaset twee elektrische Pipistrels van het Franse bedrijf Green Aerolease. Met deze aankoop zal de luchtmacht verschillende oefeningen uitvoeren. De toestellen zullen voornamelijk ingezet worden voor het trainen van toekomstige gevechtsvliegers. Het leger kiest voor deze optie om te kijken of dit een realistische optie is om de CO2 uitstoot te reduceren. De toestellen zullen twee jaar lang in dienst zijn bij de luchtmacht. Daarna zal gekeken worden of het traject wordt doorgezet.

Er zullen verschillende specifieke taken en acties getest worden. Niet alle trainingsvluchten zullen vervangen kunnen worden voorziet defensie. Het zou voornamelijk geschikt zijn om deze toestellen in te zetten bij piloten aan het begin van hun opleiding.