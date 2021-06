Heathrow blies deze week 75 kaarsjes uit | Achtergrond

De grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk vierde eerder deze week haar 75-jarig bestaan als commerciële luchthaven. London Heathrow Airport is een grote speler in de industrie. Op menige ranglijst is het vliegveld in de top tien te vinden. Het verhaal begon allemaal 75 jaar geleden.

Het Begin

Op 31 mei 1946 werd de luchthaven voor het eerst geopend voor commercieel verkeer. Hiervoor was het terrein in gebruik door de RAF. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd er besloten om in de omgeving van London een nieuwe luchthaven op te richten. In 1929 werd dat veld geopend. Toen nog onder een andere naam. De kleine luchthaven werd Great West Aerodrome genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld omgetoverd tot luchtmachtbasis en ging verder onder de naam RAF Heston. Tijdens de tijd als luchtmachtbasis werd er al gewerkt om de nieuwere en grotere toestellen te kunnen faciliteren. Na het einde van de oorlog werd er besloten om de groei door te zetten.

Comercieel verkeer

In 1946 was London Airport klaar voor het commerciële luchtverkeer. De eerste vlucht vanaf de luchthaven vertrok al op 1 januari van 1946 echter ging het vliegveld pas officieel open op 31 mei van datzelfde jaar. De terminal was in die tijd nog gemaakt van oude militaire tenten die op een rij werden gezet. Tegenwoordig ziet de infrastructuur er heel anders uit. In haar eerste jaar van operatie werden er 63 duizend mensen verwelkomt op de luchthaven.

Vandaag de dag

Tegenwoordig is de luchthaven één van de mega HUBs in de wereld. De tenten die vroeger gebruikt werden zijn vervangen door vier mega terminals. Het vliegveld had maar liefst zes landingsbanen. Deze zijn vervangen door de huidige twee banen. Eind vorig jaar werd er groen licht gegeven voor de aanleg van een derde. Hoe de luchthaven zich verder zal blijven ontwikkelen zal de tijd leren.